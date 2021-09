제주 드림타워 복합리조트, K쇼핑 통해 '추캉스 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 K쇼핑을 통해 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 객실 패키지를 판매한다고 8일 밝혔다.

오는 10일 오후 11시40분과 12일 오후 9시40분 2차례에 걸쳐 각 60분간 판매되는 이번 상품은 가을부터 초겨울까지 떠나는 '추(秋)캉스'를 계획 중인 이들을 겨냥했다.. 2박 고객을 위한 특전으로 38층 '포차'의 인기메뉴 해산물 안주 플래터(2인, 4만6000원 상당)를 처음 포함시켰다. 해산물 안주 플래터는 한치 초당 옥수수전, 한치 튀김과 고추장 알리올리, 돌문어 볶음, 조개찜, 보말 막국수 등 총 5가지 메뉴로 구성된다. 오후 7시(9월 기준) 무렵 일몰 시간대가 되면 제주 노을이 펼쳐져 막걸리를 비롯한 각종 주류와 함께 제주의 밤을 만끽할 수 있다.

객실 패키지 가격은 평수기 1박 주중(일~목요일) 기준 32만원(금, 토요일은 38만원), 2박 주중(일~수요일) 기준 60만원(목, 토요일 66만원, 금요일 72만원)이다. 성수기(10월1~3일, 10월8~10일, 12월24~26일)의 경우 1박당 10만원의 추가금액이 부과된다. 투숙 기간은 9월22일부터 12월30일까지다. 모두 세금, 봉사료 포함가다.

제주의 도심과 바다, 한라산 등을 감상할 수 있는 65㎡(약 20평) 객실을 기본으로 3곳의 인기 레스토랑(그랜드 키친, 카페 8, 녹나무 중 택 1)에서의 조식(2인, 9만6000원 상당), 1층 갤러리 라운지에서 음료 2잔 및 조각 케이크 2개(4만원 상당)도 제공된다.

사계절 내내 온수풀로 운영되는 8층 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터도 무료로 이용 가능하다.

구매고객 5명을 추첨해 코너 스위트(130㎡)로 무료 업그레이드 혜택을 제공하며 회당 200만원(50만원씩 4명)의 현금을 경품으로 제공하는 이벤트도 준비돼 있다. 당첨자 발표는 추후 개별 안내될 예정이다.

롯데관광개발 관계자는 "드림타워의 포차 등 제주 여행에서는 찾아보기 어려웠던 제주의 '나이트 라이프'를 즐길 수 있는 차별화된 공간과 서비스, 이벤트 등을 지속적으로 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

