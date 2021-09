정청래 "윤석열, 지지율 15% 이하로 떨어지면 힘들어져"

"반기문 전 총장은 지지율 15% 이하로 떨어지면서 중도 포기"

[아시아경제 허미담 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 7일 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장과 관련해 "지지율이 15% 이하로 떨어지기 시작하면 실제로 다리에 힘도 빠지고 돕던 사람들도 빠져 힘들어질 것"이라고 했다.

정 의원은 이날 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "반기문 전 유엔 사무총장 같은 경우는 (지지율이) 15% 이하로 떨어지면서 바로 중도 포기를 했다"며 이같이 말했다.

그는 "여의도에는 '지지율이 깡패'라는 말이 있다. 지지율이 높으면 만사 오케이라는 뜻인데, 윤 후보는 국정 경험이나 정치 이력이 없어 지지율 때문에 여기까지 온 거다"고 했다.

이어 "그런데 그 지지율이 하락하고 있다. 정치 지지율이 하락하고 있다는 것은 후보로서 윤석열의 모든 것이 무너지고 있다고 볼 수 있다"며 "그 틈을 이용해 홍준표 후보가 상당히 기세 높게 올라가고 있다"고 했다.

정 의원은 "지금까지 국민의힘 지지자들이 윤 후보를 지지했던 것은 사실 '묻지마 지지'였다. 이분들의 입장에서는 정권교체가 윤석열을 통해 가능하다는 믿음이 있었기 때문에 아마 무조건 지지를 했을 건데 '그게 아니네?', '어렵겠네'라는 생각이 들면 지지율이 급격히 떨어질 수 있다"고 지적했다.

또 그는 홍준표 국민의힘 의원에 대해선 "국민의힘 룰이 역선택을 선택하지 않는 걸로 했기 때문에 홍 후보에 대한 가능성은 상당히 높아졌다고 볼 수 있다"고 예측했다.

아울러 "대선은 각 진영 간 총력 투쟁 비슷하게 되다 보니 어느 후보가 올라와도 쉽지 않은 게임, 박빙의 게임이 되니까 '누가 유리하다, 누가 불리하다'는 없을 것"이라면서도 "윤 후보가 올라오면 더 상대하기 쉽겠다는 생각은 든다"고 말했다.

