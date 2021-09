[속보] 화이자·모더나 백신 97만회분 실은 수송기, 루마니아서 한국으로 출발

속보[아시아경제 이현우 기자] 루마니아와 백신 협력을 통해 확보한 화이자·모더나의 코로나19 백신 97만회분이 7일(현지시간) 한국을 향해 출발했다.

주 루마니아한국대사관은 이날 밤 화이자 백신 52만6500회분과 모더나 백신 45만회분을 실은 수송기가 루마니아에서 인천공항을 통해 출발했다고 밝혔다.

