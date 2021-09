2.2만개 눈 ‘하나로’…충남, 안전감시망 촘촘하게

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 지역에 흩어져 있는 2.2만여개의 CCTV를 통합 관리할 수 있는 시스템을 구축해 운영한다. 이 시스템은 지역에서 발생하는 사고와 범죄에 즉각 대응이 가능한 역할을 맡게 된다.

도는 이 같은 기능의 ‘충남 스마트시티 광역 통합플랫폼’ 구축을 완료해 전국 광역도 중에선 처음으로 가동을 시작한다고 7일 밝혔다.

광역 플랫폼은 그간 15개 시·군이 각각 관리해 온 2만1145대 CCTV와 국도·고속도로에 설치된 930대 CCTV 등을 상호 연계·통합해 관찰하고 상황 발생 시 경찰, 소방 등 유관기관에 관련 영상을 실시간 제공하는 기능을 갖췄다.

이 플랫폼이 제공하는 주요 서비스는 ▲112출동 및 현장 영상 지원(경찰) ▲수배차량 검색 지원(경찰) ▲119출동 및 현장영상 지원(소방) ▲재난상황 대응 영상 지원(소방 등) ▲전자발찌 위반자 신속검거 지원(법무부) 등이다.

가령 112출동 현장 영상 지원은 경찰 상황실이 신고를 접수해 출동지령을 내리면 광역 플랫폼과 관할 시·군 통합운영센터가 현장에 출동하는 순찰차 탑승자에게 사건현장 반경 500m 이내의 상황(영상)을 실시간 제공한다.

이는 그간 같은 상황에서 순찰차 탑승자가 신고자 진술에 의존할 수밖에 없었던 한계를 극복, 출동과 함께 현장 상황을 실시간으로 파악해 대응할 수 있게 한다.

또 수배차량 검색 지원 서비스는 광역 플랫폼과 수배차량검색시스템(WASS)을 연계해 CCTV로 범죄 의심 차량을 실시간으로 추적해 경찰에 제공함으로써 신속한 검거를 돕는다.

이러한 기능은 범죄 의심 도주 차량과 범죄자를 CCTV로 실시간 추적해 경찰의 초동 대응과 범죄해결에 중요한 역할을 하게 될 것으로 도는 내다본다.

통합 플랫폼은 119 출동 현장 영상 지원으로 화재, 구조·구급 등 긴급상황이 발생했을 때도 제 역할을 할 것으로 기대된다. 소방관과 구조·구급대원이 현장으로 출동하는 동안 화재, 사고현장을 미리 접해 현장에 도착했을 때 골든타임을 확보할 수 있도록 지원한다는 맥락에서다.

이외에 전자발찌 위반자 신속 검거 지원은 전자발찌 훼손 등 금지행위가 발생했을 때 법무부의 요청을 받으면 인근 CCTV 영상을 지원하는 서비스로 활용된다.

도는 광역 통합센터 운영으로 지역사회의 안전 및 생명·재산보호, 골든타임 확보, 인프라 공유가 가능해져 이에 따른 비용 절감과 안전자산 취득효과(4415억원 규모), 외부기관과의 정보공유 창구 단일화 등 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다.

양승조 충남도지사는 “사건·사고는 시·군 경계가 없지만 정작 그간의 대응은 시스템의 한계로 경계선이 존재했던 게 사실”이라며 “그러나 광역 플랫폼이 운영되면서 이러한 경계선은 사라지고 사고, 범죄 등 사회문제 대응력은 대폭 강화될 것으로 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr