영광 '나눔냉장고' 익명의 기부자 고구마 120상자 기탁

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군이 운영하고 있는 ‘나눔냉장고’에 익명의 기부자가 고구마 120상자를 기탁해 지역사회에 온기를 전했다.

7일 영광군에 따르면 군은 지난 6월부터 ‘두고가요, 가져가요 나눔 냉장고’를 홍농읍 (1호점)과 영광읍(2호점)에 각각 운영하고 있다.

나눔냉장고는 스스로가 기부하고 싶은 물품을 냉장고에 채우고, 물품이 꼭 필요한 지역주민에게 나누는 시스템으로 운영된다.

지역민과 상호협력을 통해 복지사각지대 지원 및 발굴 체계 구축을 위해 추진되었다.

현재까지 홍농읍 나눔냉장고에 함께하고 있는 업체로는 ㈜광신건설, 굴비골농협, 대륭건설(주), 대한노인회영광군지회(홍농읍분회노인대학), 대호개발(주), ㈜세명건설, (유)예건, ㈜롯데슈퍼영광홍농가맹점, 한전kps(주)한빛1사업처, 홍농읍발전위원회, 홍농읍생활개선회, 홍농읍이장단 등이다.

영광읍 나눔냉장고에는 마트넷, ㈜대원, ㈜서해안산업환경, 텃밭푸드(유), 영광읍이장단, 영광함평신협, ㈜부경식품, 수정돈day, 영광군푸드뱅크, (사)영광군방법연합회 등이 꾸준히 기부에 나서면서 기부의 따뜻함을 더하고 있다.

군 관계자는 “나눔 냉장고를 운영하면서 발생하는 문제점을 파악하고 보완해 우리군에 꼭 필요한 복지 사업으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

