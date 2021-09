광주 남구의회, 제279회 임시회 개회

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회(의장 박희율)는 7~16일까지 열흘 동안 제279회 임시회를 개최한다.

이번 임시회 주요 의사일정을 보면, 이날 제1차 본회의를 시작으로 8~9일까지 구정질문과 답변이 계획돼 있다.

오는 10~13일까지는 상임위원회별 '21년도 제2회 추경 예산안'을 심의하고 조례안 14건을 처리한다.

14~15일에는 예산결산특별위원회 활동을 거쳐 마지막 날인 16일 제4차 본회의를 끝으로 마무리 될 예정이다.

기획총무위원회는 ▲남구 자원봉사활동 지원 조례 전부개정조례안(황도영 의원) ▲남구 주민감사 청구 조례 일부개정조례안 등 8건을 심사한다.

사회건설위원회는 ▲남구 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안(박용화 의원) ▲남구 화재피해주민 지원에 관한 조례안(서임석·황경아 의원) ▲남구 어린이 안전관리에 관한 조례안(김광수 의원) ▲남구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 등 6건을 심사할 예정이다.

임시회는 16일 제4차 본회의에서 안건을 심의·의결하고 폐회한다.

박희율 의장은 "이번 임시회 구정질문은 구민의 뜻을 반영한 정책과 지역현안 문제 해결방안이 제시될 것으로 기대한다"며 "집행부에서는 8대 의회에서 지금까지 구정질문을 통해 제기했던 제언사항에 대해 다시 한 번 확인하고 정확하고 성실한 답변으로 임해주기 바란다"고 당부했다.

