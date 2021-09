[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 유튜브 채널 '가로세로연구소(가세연)' 출연진에 대한 체포영장 집행을 시도하고 있다.

7일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 가세연 출연진인 강용석 변호사·김세의 전 MBC 기자 등의 체포영장을 집행하기 위해 이들의 집을 찾았다. 다만 두 사람이 영장 집행에 불응해 대치 중인 것으로 전해졌다.

가세연 관계자는 유튜브를 통해 해당 내용을 전하며 "시청자분들은 저항을 함께 해달라"고 말했다. 이날 영장 집행은 그간 유튜브 방송과 관련해 명예훼손 등 혐의로 피소된 가세연 관계자들이 경찰 조사에 불응하면서 이뤄진 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "체포영장 집행 사유를 밝힐 수 없다"고 했다.

