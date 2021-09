속보[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 저탄소 경제 전환을 위해 2025년까지 태양광, 풍력 설비를 지금 대비 2배 이상 확대한다고 밝혔다.

문 대통령은 7일 '제2회 푸른 하늘의 날' 기념사를 통해 "저탄소 경제 전환을 위해 정부가 앞장서고 국민들과 기업의 노력을 적극 뒷받침하겠다"며 이같이 밝혔다.

