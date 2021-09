이준석 "尹, 떳떳하다고 했다…조속한 검찰 감찰 필요"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 전 검찰총장의 이른바 '고발 사주 의혹'을 놓고 이준석 국민의힘 대표는 "(윤 전 총장) 본인은 '떳떳하다', '부끄러운 게 없다'는 취지로 말했다"고 밝혔다. 이와 함께 김오수 검찰총장에게는 조속한 감찰을 진행해달라고 촉구했다.

7일 이 대표는 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "윤 전 총장 입장에서는 애초에 이게 양식 같은 경우에도 검사가 쓴 고발장은 아닌 것 같다 그 정도의 이야기는 하더라"고 말했다.

이 대표는 "캡처 파일 형태로 공개된 고발장이 매우 정갈하지 못한 형태인 것처럼, 정확한 표현이 기억나지 않지만 '깔끔하게 정리된 형태가 아닌 것 같다. 그래서 검찰에서 만든 문건인지는 불확실하다'는 취지로 들었다"고 강조했다.

다만 '그렇다면 누구를 생각하고 있는 건가'라는 질문에 이 대표는 "윤 전 총장이 해당 고발장을 보고 간략한 인상 평가를 남긴 것이기 때문에 어디를 추론하거나 다른 사람을 지목할 정도의 정보가 있는 것은 아니다"라고 선을 그었다.

이 대표는 또 "결국에는 이 문건이 생성된 고리가 검찰 내부인지 아닌지가 제일 중요하다"며 "이게 예를 들어 (검찰) 밖에서 생산된 것이 떠들고 있다고 한다면 크게 문제되지는 않은 상황"이라고 얘기했다.

그러면서 그는 검찰의 조속한 감찰을 요구했다. 이 대표는 "김웅 의원 같은 경우도 전직 검사이었을 뿐이지 그 당시에는 민간인이었다. 뭔가 전달 받으면 원래는 당연히 이첩하는 게 맞다"며 "그렇기 때문에 거기에서 어떤 문제가 발생할 수는 없는데 김웅 의원에게 전달한 사람이 문제거나 아니면 그 문건이 생성된 경위가 문제라면 큰 문제이기 때문에 그래서 오히려 김오수 검찰총장께서 빨리 감찰 절차를 진행했으면 한다"고 했다.

이어 그는 "추미애 전 법무부장관 때 다 알지 않나. 검찰이 감찰하겠다 마음 먹으면 하루이틀 만에 하더라"며 "지금도 속도를 내서 이런 부분을 규명해 국민에게 명백히 밝히면 적어도 불필요한 부분에 대한 논쟁은 없지 않을까 한다"고 덧붙였다.

