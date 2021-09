"고기는 아이스팩·주소 정확히"…우체국소포 추석 '비상 근무'

9~24일 '우편물 소통기간' 정해....1650만건 소포 접수 예상



[아시아경제 김봉수 기자] 올해 추석 연휴는 코로나19로 인한 특수 상황에 명절까지 겹쳐 택배와 소포 등 물류가 몰리면서 배달 지체 등이 예상된다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 비상근무에 들어가면서 지체될 경우 상할 수 있는 물품들의 경우 냉동포장할 것과 정확한 주소 기재 및 전화번호 병기 등을 당부했다.

우정사업본부는 오는 9일부터 24일까지 16일 간을 ‘추석 명절 우편물 특별소통기간’으로 정하고 안전하고 정확한 배달을 위해 비상근무체계에 돌입한다고 7일 밝혔다.

우정사업본부는 특별소통기간 약 1650만 건의 소포 우편물 접수를 예상했다. 하루 평균 184만개(근무일 기준)로 평소보다 36%, 전년보다 12% 증가한 물량이다. 이에 따라 전국 25개 집중국의 소포구분기(33대)를 최대로 가동하고 1300대의 운송차량을 증차할 예정이다. 추가로 분류작업 등에 필요한 임시인력을 2만5000명을 증원하고 배달·분류 인력의 안전·복지 활동 등에 약 36억원의 예산을 투입한다.

우편기계 및 전기 시설, 차량에 대해 안전매뉴얼에 따라 사전에 현장점검을 완료했다. 이륜차 배달구역은 적정물량 이륜차 적재, 기상악화 시에는 배달 정지, 차량 운행 중 휴게시간 확보를 통해 집배인력의 안전사고 예방활동을 강화할 방침이다.

특히 코로나 19 관련 시설물 방역을 강화하고, 출입자에 대한 상시 발열 체크·마스크 착용 등 예방활동을 지속 실시한다. 배달 시에도 국민안전을 위해 예고문자를 통한 비대면 배달로 접촉을 최소화 한다. 배달 결과는 고객에게 발송해 불편이 없도록 할 예정이다.

우정사업본부는 또 고객들에게 ▲ 어패류·육류 등은 아이스팩포장 ▲ 부직포·스티로폼·보자기포장 대신 종이상자사용 ▲ 우편번호·주소 등은 정확하게 쓰고 연락 가능한 전화번호도 기재 등을 호소했다.

박종석 우정사업본부장은 “추석 명절 우편물을 안전하게 배달할 수 있도록 안전대책을 마련해 시행한다”면서 “코로나19에 따라 비대면 배달을 실시하고, 일시적 물량 폭증 등으로 일부 우편물 배달이 지연될 수 있으므로 국민들의 협조와 양해를 부탁한다”고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr