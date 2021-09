G마켓·옥션 "스마일배송으로 원스톱 추석 준비…명절 상품 할인"

14일까지 건강·신선·가공식품·리빙 등 명절 상품 할인

스마일배송 셀러플렉스로 냉장·냉동 상품도 익일 배송

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션이 운영하는 스마일배송은 오는 14일까지 열리는 '한가위 빅세일'에서 건강식품, 신선식품, 가공식품, 리빙 등 인기 브랜드 상품을 특가로 선보인다고 7일 밝혔다. 올해부터는 스마일배송이 새로 선보인 '셀러플렉스' 시스템을 통해 신선, 냉장, 냉동식품류를 받아볼 수 있어 스마일배송으로 원스톱 명절 준비를 할 수 있다는 설명이다.

스마일배송은 G마켓과 옥션이 2014년 선보인 익일배송 서비스다. 전국 배송을 운영하며 서울과 일부 경기지역, 제주도에서는 직배송 서비스를 운영하고 있다.

이번 한가위 빅세일 행사에서는 추석 명절에 수요가 높은 건강식품, 신선식품, 가공식품, 리빙 등 다양한 카테고리의 총 50여개 브랜드 상품을 특가로 선보인다. 건강식품은 ▲드시모네 ▲천지양 홍삼 ▲프롬바이오 ▲에버콜라겐 등이 참여하고, 명절 베스트 선물인 ▲동서식품 커피도 만나볼 수 있다. 또한 인기 간편식 ▲프레시지 ▲마니커 ▲사조 등을 비롯해 음식 장만을 위한 가전제품 ▲테팔 등 명절준비 주방용품 브랜드들이 대거 참여한다.

한가위 20% 할인 쿠폰, 브랜드별 중복 할인 쿠폰 등도 사용할 수 있다. 중복 할인 쿠폰 혜택을 받을 수 있는 브랜드는 ▲동서식품 ▲테팔 ▲프레시지 ▲드시모네 ▲에버콜라겐 ▲순수식품 ▲프롬바이오 ▲천지양 ▲고철남 홍삼 등으로 최소 5%에서 최대 15% 할인가로 구매할 수 있다. 자세한 내용은 G마켓, 옥션 스마일배송에서 확인할 수 있다.

조건희 스마일배송 전략팀 팀장은 "올 추석 스마일배송에서는 냉장·냉동식품을 비롯해 현지 발송 신선식품까지 라인업을 확장했다"며 "한가위 차례상 준비, 추석선물, 밀키트까지 다양한 제품을 스마일배송으로 빠르게 받아볼 수 있게 준비했다"고 말했다.

