[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 창립 60주년을 기념해 7일 오후 8시부터 1시간동안 네이버 쇼핑라이브를 진행한다.

이날 방송에는 유튜브 채널 피식대학의 콘텐츠 ‘05학번이즈백’에서 용남이형으로 인기를 끌고 있는 개그맨 이용주 씨가 출연한다.

회사는 60주년을 기념해 리뉴얼한 삼양라면 오리지널 제품을 대표 품목으로 구성하고, 삼양라면 오리지널 10입에 짜짜로니, 불닭맛장, 초코짱구 등 제품 및 굿즈를 랜덤으로 구성한 기획상품을 한정수량으로 선보인다.

또한, 라이브 방송때 구입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 배용남 사인, 삼양라면 티셔츠, 도시락가방세트, 라면냄비 등을 제공하는 이벤트도 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr