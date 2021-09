[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 코로나19 방역현장에서 근무하는 의료인과 의료봉사자를 위해 5000만원 상당의 응원물품을 지원했다고 7일 밝혔다. 응원물품은 대전 관내 5개구 보건소 및 3개 선별진료소(2000만원 상당)와 전국 지역본부별 각 지역 보건소 및 의료원(3000만원 상당)에 각각 전달될 예정이다. 응원물품 전달식을 마친 후 허태정 대전시장, 정왕국 한국철도 사장직무대행, 정태희 대전사회복지공동모금회장(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. 한국철도 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr