'노원 세모녀 살해' 김태현 "우발적 범죄…피해자 불편함에 공감 안돼"

[아시아경제 이준형 기자] 서울 노원구 아파트에서 세 모녀를 살해한 김태현(25)이 '우발적 살인'을 재차 강조했다. 피해자가 자신에게 느꼈을 불편한 감정에 공감을 느끼지 못했다고도 했다.

김씨는 6일 서울북부지법 형사합의13부(오권철 부장판사) 심리로 열린 재판에서 검찰 신문에 이같이 답했다. 김씨는 이번 공판에서도 '우발적 범행'이었다는 점을 거듭 강조했다. 그는 첫 재판 때부터 우발적으로 피해자들을 죽였다고 주장했다.

또한 피해자들이 느낀 불편함에 공감이 되지 않았다고 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 지난 1월23일 피해자 중 큰딸을 비롯한 지인 2명과 함께 식당에서 식사하던 중 신경질을 부리며 술병을 깼다. 이 일로 피해자는 김씨에게 연락하지 말아 달라는 의사를 밝혔다.

김씨는 "같은 공간에 있던 피해자가 느낀 불편함에 전혀 공감되지 않는다"면서 "상황이 잘못됐다는 것을 느끼지 못했다"고 밝혔다. 이어 "술을 마시고 피해자 얼굴을 본 뒤에야 내가 뭔가 잘못했다는 것을 느꼈다"고 덧붙였다.

피해자의 감정을 배려하지 않은 채 계속 연락을 시도했다는 점은 인정했다. 그는 "피해자와 관계를 회복하고 싶었다"면서 "'피해자에게 하고 싶었던 얘기를 할 수 있지 않을까'라는 생각에 범행 장소를 집으로 선택했다"고 했다.

검찰은 전자장치 부착 명령을 요청하며 "보호관찰소 조사 결과 재범 위험성이 13점으로 높은 수준"이라며 "다시 살인 범죄를 저지를 위험이 있다"고 밝혔다.

검찰은 김씨가 재판부에는 반성문을 제출하면서도 자신에 관한 기사를 쓴 기자에게 협박성 편지를 보낸 점을 언급했다. 검찰은 "사람들이 (김씨가) 진정한 반성을 하고 있다고 생각하겠는가"라고 지적했다.

이날 신문에는 유족 2명이 양형 증인으로 재판에 참석했다. 이들은 세 모녀가 여러 어려움에도 불구하고 성실하게 살아왔다고 입을 모았다. 피해자 중 어머니의 언니로 신문에 참여한 A씨는 "피고인은 전혀 반성의 기미를 보이지 않았다"면서 "죄인은 죽어 마땅하다고 생각했다"고 밝혔다.

재판부는 이달 13일 김씨에 대한 결심공판을 열 계획이다.

