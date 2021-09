유승민 "홍준표, 드라마 'D.P.' 보고 모병제 주장? 이건 아니다"

'D.P.' 본 홍준표 "나도 방위라고 매일 맞아…모병제 검토해야"

유승민 "軍 부조리·폭력 벗어나야 하지만…모병제는 별개 문제"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 6일 군내 가혹행위를 그린 드라마 'D.P.'를 언급하며 모병제 전환을 검토하겠다고 밝혔다. 이를 두고 당내 경쟁자인 유승민 전 의원은 "징병제를 모병제로 바꾸는 것은 완전히 별개의 문제"라고 지적했다.

유 전 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 '넷플릭스 D.P. 때문에 모병제를 한다고요?'라는 제목의 글을 올려 "모병제를 한다고 해서 군대 내 부조리와 폭행을 그대로 둘 수는 없지 않은가"라고 했다.

그는 "홍 후보께서 넷플릭스 드라마 D.P.를 보고 본인의 방위 복무 시절을 회상하며 징병제를 모병제로 바꾸자고 주장한다"며 "저도 D.P.를 보고 우리 군이 말도 안 되는 부조리와 폭력에서 하루빨리 벗어나야 한다고 생각했다. 더구나 최근 군내 성폭행 사건들은 도저히 같은 전우라고 부를 수 없는 범죄 행위"라고 꼬집었다.

이어 "문재인 대통령이 '판도라' 영화 한 편 보고 탈원전을 주장하더니, 홍 후보는 드라마 D.P.를 보고 모병제를 주장한다"며 "그건 아니라고 본다"고 직격했다.

그러면서 그는 "군대를 바꿔야 한다. 군대를 개혁해야 한다"며 "군대는 그대로 두고 모병제로 바꾸면 군대에 가는 이들은 어떻게 돼도 좋다는 건가"라고 날을 세웠다.

끝으로 유 전 의원은 "우리나라는 아직 모병제를 못 할 이유가 더 많다"며 "무엇보다 모병제는 정의와 공정이 아니다"고 말하며 글을 마무리했다.

앞서 홍 의원은 이날 드라마 D.P.를 언급하며 "젊은이들을 징병의 멍에에서 풀어줄 때가 이젠 되었다"고 했다.

그는 페이스북을 통해 "D.P.를 봤다. 군내 가혹행위를 주제로 다룬 드라마인데 픽션이지만 군내 가혹행위가 아직도 없다고는 할 수 없을 것"이라고 했다.

이어 "저도 군부대에서 방위소집을 1년 6개월 경험해 봤다. 고참들의 가혹행위는 그때도 참 심했다"며 "군부대 출퇴근하면서 방위라고 군인 대접도 못 받고 매일 고참들한테 두들겨 맞고 하루종일 사역하고 군기교육대 들어온 사병들과 봉체조 하기가 일쑤였다"고 당시를 회상했다.

홍 의원은 "나라를 지키려고 간 군대에서 우리 젊은이들이 그런 일을 당한다는 건 참 가슴 아픈 일"이라며 "그래서 일당백의 강군을 만들기 위해 모병제와 지원병제로 전환을 검토한다고 공약했다"고 강조했다.

한편 넷플릭스가 지난달 27일 공개한 드라마 D.P.는 군 헌병대 군무 이탈 체포조(DP·Deserter Pursuit)의 탈영병 추격기를 다루고 있다. 해당 드라마는 군대 내 폭력과 가혹행위 등을 사실감 있게 그려내 호평받고 있다.

