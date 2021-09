여가부, 지자체 대상 '양성평등 조직문화 진단' 시범 실시

10일까지 수요조사 거쳐 참여기관 선정

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부는 지방자치단체를 대상으로 '양성평등 조직문화 진단'을 시범 실시한다고 6일 밝혔다.

여가부는 10일까지 지자체를 대상으로 수요조사를 실시해 참여기관을 선정한 후 조직문화를 진단한다. 시범운영 결과를 토대로 향후 중앙행정기관, 공공기관 등 1만7000개 공공부문 조직으로 진단을 확대할 예정이다.

행정통계 자료와 구성원의 설문조사, 심층 면접조사를 거쳐 참여기관의 양성평등 조직문화를 진단·분석한다. 인사제도 운용현황, 구성원의 성별 직무배치, 성별 일·생활 균형 이용실적, 구성원 간 의사소통·협력태도, 성희롱·성폭력 예방과 대응방안 등 조직 전반에 대한 현황과 구성원의 인식을 진단한다.

진단 결과를 토대로 참여기관의 성차별 관련 이슈를 파악하고 조직문화 관행 등 현장 사례 수집을 위한 심층 면접조사도 진행한다. 향후 전문가와 유관부서, 여성정책 전문가 등이 참여하는 맞춤형 자문회의를 통해 개선과제를 논의·도출하고 개선과제별 세부 이행계획을 마련한다.

정영애 여가부 장관은 "양성평등한 조직문화가 조성되기 위해서는 기관장의 의지와 구성원 모두의 적극적 참여가 중요하다"며 "기관별 조직문화를 진단하고 성차별적 인사와 제도, 관행, 구성원의 성인지 감수성 등의 개선이 이루어지도록 참여기관과 협력하며 적극 지원하겠다"고 말했다.

