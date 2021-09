경남 40명 신규 확진 … 창원·함안 회사 관련 감염 지속

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도는 5일 오후 5시 이후 도내에서 코로나19 확진자 40명이 발생했다고 6일 밝혔다.

지역별로 창원 14명, 김해 10명, 거제 6명, 함안 5명, 거창 4명, 고성 1명이다.

모두 지역감염이다.

전체 확진자 중 22명은 가족과 지인, 직장동료 등 도내 확진자와 접촉했다.

6명은 수도권과 부산 등 다른 지역 확진자와 접촉해 감염됐다.

창원 확진자 중 2명은 지역 회사 관련으로, 격리 해제 전 검사에서 양성이 나왔다.

창원 회사 관련 누적 확진자는 59명이 됐다.

함안 확진자 중 3명은 지역 제조회사 관련으로, 2명은 종사자이고 1명은 가족이다.

함안 제조회사 관련 누적 확진자는 28명이다.

나머지 7명은 감염경로를 조사 중이다.

도내 전체 누적 확진자는 1만287명(입원 706명, 퇴원 9550명, 사망 31명)으로 늘었다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr