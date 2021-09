홈플러스, 추석 선물세트 본판매 돌입…"친환경·비거니즘·MZ세대 상품 등 다양"

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 오는 9일부터 22일까지 17일간 전국 점포와 온라인 채널에서 추석 선물세트 본판매를 진행한다고 6일 밝혔다.

국내 코로나19 확진자가 지속적으로 네 자릿수를 기록하면서 사회적 거리두기 단계나 백신 접종 여부에 관계 없이 고향 방문을 망설이는 분위기다. 홈플러스는 올해도 추석 선물을 배송하는 고객이 증가할 것으로 보고 고향을 방문하지 못하는 고객들의 고객들의 아쉬움을 달래면서도 다양한 라이프스타일을 충족시킬 수 있는 선물세트를 내놨다고 말했다.

가격대는 가볍게 선물하게 좋은 1만원대 상품부터 10만원 이상 상품까지 다양하게 준비했다. 올해는 물가 상승 등으로 인한 고객 장바구니 부담을 덜기 위해 3만원 이하 선물세트 비중을 약 65%로 늘렸다는 설명이다. 고객의 다양한 구매 수량에 따라 동일 상품을 하나 더 증정하는 1+1, 3+1, 4+1, 5+1, 9+1, 10+1 행사도 마련했다.

고객 선호도가 높은 대표 스테디셀러 상품으로는 ▲나주배 세트(5만5000원, 이하 행사카드 할인가) ▲GAP 사과배 혼합세트(5만4000원) ▲해동찬가 멸치&거금도미역 선물세트(3만9900원) ▲농협안심한우 정육갈비혼합 냉동세트(15만6000원) ▲CJ 특별한 선택 JH호(3만6330원) ▲동원 건강한 15호(4만8500원) 등이 있다.

추석 선물 고급화 바람에 힘입어 프리미엄 과일 샤인머스캣을 포함한 세트를 선보인다. ▲샤르츠 콰트로 혼합세트(9만9000원) ▲샤르츠 트리플 혼합세트(5만9000원) ▲프리미엄 샤인머스캣 세트(5만9000원) 등을 판매한다.

40만원 이상의 프리미엄 한우 세트도 내놓는다. ▲블랙라벨 한우 토마호크 BBQ 스테이크 냉장세트(49만9000원) ▲No.9 1++등급 한우 오마카세 냉장세트(49만9000원) ▲블랙에디션 No.9 1++등급 한우구이 냉장세트(45만6000원) ▲무항생제 한우 1+등급 등심 채끝 냉장세트(40만원)를 준비했다.

ESG 경영의 일환으로 고객들의 착한 소비를 지원하는 친환경 선물세트도 마련했다. ▲친환경으로 재배한 유기농 잡곡 세트(2만9900원) ▲홈플러스 시그니처 ASC(지속 가능한 양식 수산물 인증) 기장미역 다시마 세트(1만9530원) ▲ASC 인증 완도전복 세트(9만5200원) 등이다.

비거니즘 열풍에 맞춰 비건 와인세트도 첫 선을 보인다. '네츄럴 나뚜라에 까베네소비뇽+샤르도네'(5만3900원)가 대표적이다.

MZ세대 맞춤형 상품으로는 ▲HBAF 인기 아몬드 선물세트(2만9900원) ▲짐빔 하이볼 패키지(3만2000원)를 판매한다. 스테이크나 파스타와 함께 요리하기 좋은 프리미엄 오일 세트 ▲라치나타 보니타 1호(6만3400원) ▲민토바 스프레이 오일세트 1호(3만9900원)도 홈플러스에서 단독으로 만나볼 수 있다.

본판매 기간 동안 14대 행사카드 결제 고객과 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 최대 50% 할인 혜택을 제공하며 구매 금액대별로 상품권을 증정한다. 구매 금액별로 최대 50만원의 상품권 또는 즉시할인 혜택을 받을 수 있다. 3만원 이상 구매 시 무료배송, 온라인 주문 시 당일배송 등으로 고객 편의를 높였다.

홈플러스 온라인에서는 추석선물세트 10만원 이상 구매 시 10% 할인쿠폰(최대 10만원)을 제공한다. 홈플러스 익스프레스에서는 신한·삼성카드 2만원 이상 구매 고객 대상으로 스티커 마일리지 행사를 진행한다.

이창수 홈플러스 트레이드마케팅총괄이사는 "코로나19 장기화로 인해 고향 방문 대신 명절 선물 배송이 늘면서 선물 하나에도 취향을 반영하려는 추세"라며 "홈플러스에서 다양한 라이스프타일 맞춤형 선물세트 준비해 따뜻하고 행복한 추석 보내길 바란다"고 말했다.

