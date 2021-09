NH투자증권, '은퇴 후 투자' 주제로 'THE100리포트' 75호 발간

국민연금, 퇴직연금, 연금상품 등 은퇴 후 투자생활 주제로 리포트 출시

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권 100세시대연구소는 은퇴 후 투자라는 타이틀하에 ‘평생월급 국민연금’, ‘퇴직연금은 필수 노후자금’, ‘연금상품으로 복세편살(복잡한 세상 편하게 살자)’ 등을 담은 ‘THE100리포트’ 75호를 발간했다고 6일 밝혔다. ‘THE100리포트’는 NH투자증권 100세시대연구소에서 매월 발간하는 리서치자료로, 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리 및 100세시대 트렌드 등 다양한 주제를 연구한다.

이번 75호의 리포트 ‘평생월급 국민연금’에서는 국민연금은 가입기간이 길수록 더 많은 연금액을 수령할 수 있는 종신연금으로 국민연금을 활용할 수 있는 다양한 방법에 대해 설명했다. ‘퇴직연금은 필수 노후자금’에서는 퇴직연금은 주된 직장에서 은퇴 후부터 국민연금 수령 전까지 발생하는 소득공백기에 중요한 노후자금으로 다양한 세제 혜택과 함께 연금 수령의 필요성을 담았다. ‘연금상품으로 복세편살’에서는 다양한 연금상품의 특성과 차이점을 설명하고 연금상품별 특성을 제대로 활용할 수 있는 방법들을 제시했다.

김진웅 100세시대연구소 소장은 “고령화에 따라 3층 연금을 중심으로 한 노후준비가 확산되고는 있지만 연금의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “국민연금으로 기본 생활비를 충당하고, 퇴직연금으로 소득공백기에 대응하면서 개인연금으로 좀 더 여유 있는 노후생활비를 만들어 간다면 은퇴 후에도 ‘복세편살’이 가능할 것이다”라고 강조했다. ‘THE100리포트’는 NH투자증권 전국 영업점 또는 홈페이지에서 확인할 수 있다.

