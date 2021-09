◇ 국장급 승진 및 전보

▲ 대한민국예술원 사무국장 박용철

▲ 체육국 체육협력관 강대금

◇ 과장급 전보

▲ 체육협력관 스포츠유산과장 오진숙

▲ 국립중앙도서관 사서교육문화과장 김석일

▲ 해외문화홍보원 외신협력과장 진재영

▲ 예술정책관 공연전통예술과장 김미라

▲ 관광정책국 관광정책과장 윤태욱

