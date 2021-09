이노션, '시마을(S.I.Village)' 브랜딩 캠페인 공개

신세계인터내셔날 운영 럭셔리 라이프 플랫폼 'S.I.Village'

'시마을' 애칭 살려 배우 이서진 모델로 한 5주년 브랜딩 캠페인 내놔



[아시아경제 김유리 기자] 이노션 월드와이드는 신세계인터내셔날이 운영하는 대표적인 국내 럭셔리 라이프 플랫폼인 시마을(S.I.Village)의 신규 브랜딩 캠페인을 선보였다고 6일 밝혔다.

이번 신규 캠페인은 소비자들이 직접 지어준 '시마을'이라는 애칭으로 불리는 'S.I.Village'의 5주년을 맞아 기획됐다. '대한민국 신세계군 럭셔리 시마을'에 거주하는 주민들의 럭셔리 라이프를 소개하는 콘셉트다. 이노션은 이를 위해 친근하면서도 럭셔리한 이미지의 배우 이서진을 공식 모델로 선정했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 '시마을'이 단순히 럭셔리 제품을 구매(Buy)하는 쇼핑 플랫폼을 넘어 럭셔리 라이프를 영위(Live)하는 플랫폼임을 강조했다. 앞으로 '시마을'은 신세계인터내셔날이 엄선한 브랜드들의 ▲스토리 ▲콘텐츠 ▲미디어 커머스 ▲구매 후 관리 등을 종합적으로 경험할 수 있는 '리얼 력셔리 커뮤니티(THE REAL LUXURY COMMUNITY)'로 브랜딩한다는 계획이다.

이번 캠페인을 기획한 윤주형 이노션 비즈니스4본부1팀장은 "'시마을'이 소비자에게 럭셔리 라이프 스타일을 제시하고 호감과 공감을 이끌어 내는데 초점을 맞췄다"며 "시마을이 럭셔리 라이프 스타일을 직접 경험하고 사는(Live) 진정한 럭셔리 커뮤니티로 브랜딩되도록 디지털 캠페인 역량을 모두 집중해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr