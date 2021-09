기아, 2022년형 스팅어 출시…3878만원 부터

외장色 '애스코트 그린' 추가…디자인 특화 '아크로 에디션' 트림도 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 는 'The 2022 스팅어'를 출시하고 본격 판매에 돌입했다고 6일 밝혔다.

신형 스팅어는 지난해 8월 출시된 스팅어 마이스터의 연식변경 모델이다. 2022년형 스팅어엔 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 의 신규 엠블럼에 적용되며, 영국의 애스코트(Ascot) 경마장에서 착안한 신규 외장색 '애스코트 그린'이 추가됐다.

또 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 는 엔트리 트림인 플래티넘에 고객 선호도가 높은 레인센서, 후드 가니시를 기본 적용하는 한편, 상위 트림인 '마스터즈'에는 7인치 클러스터와 프로젝션 LED 헤드램프, 다이내믹 밴딩 라이트를 기본화 했다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 는 아울러 스팅어의 역동성과 고급 이미지를 강화하기 위해 디자인 특화 트림인 '아크로 에디션'과 리어 스포일러를 신규 운영한다. 최고·정점(Acro), 무채색(Achromatic)이란 의미를 담은 아크로 에디션은 19인치 디자인 휠과 블랙 스웨이드 헤드라이닝, 크래쉬패드 및 도어 센터트림 스웨이드 감싸기, 체인 볼륨 패턴 스웨이드 시트 등을 적용해 실내외의 고급감을 한층 높였다.

2022년형 스팅어의 판매가격은 2.5 가솔린 터보 플래티넘 3878만원, 마스터즈 4275만원, 아크로 에디션 4388만원, 3.3 가솔린 터보 GT 4678만원, 아크로 에디션 4756만원이다.

한편 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 는 2022년형 스팅어 출시와 함께 36개월 동안 매월 차량 가격의 약 1%만 납입하도록 차량 가격 최대 64% 유예, 2.5% 특별 저금리 적용, 유류비 일부 지원, 개인 고객 중고차 보장 서비스 등을 제공하는 구매 프로그램 '1% 퍼포먼스'도 함께 마련했다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.09.06 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 close 관계자는 "2022년형 스팅어는 고급스러움과 역동적인 요소를 더해 상품성을 높이면서도 가격 경쟁력을 확보했다"면서 "함께 준비한 구매 프로그램을 통해 많은 고객들이 프리미엄 퍼포먼스 세단의 가치를 경험하시길 기대한다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr