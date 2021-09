신약 개발 더욱 쉽게…SK㈜ C&C '아이클루 티디엠디' 적용 범위 확대

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜ C&C는 가천대 길병원과 함께 공동 개발해 출시한 '아이클루 티디엠디(iClue-Target Discovery for Metabolic Disease)' 적용 범위를 확대한다고 6일 밝혔다.

아이클루 티디엠디는 질환을 유발하는 유전자?단백질 등을 인공지능(AI)로 발굴하고 검증하는 서비스로, 검색창에 관심 질환의 이름, 타깃(Target·질환을 유발하는 인자) 등을 입력하면 신약 개발 성공 가능성이 높은 타깃 목록 및 분석결과가 나온다.

지난 2월 출시된 이후 글로벌 신약 연구 분야에서 관심이 높은 비만, 당뇨병 등 대사성질환에 특화된 서비스를 제공해왔다.

아이클루 티디엠디의 가장 큰 변화는 인공지능 기반 문헌 분석을 통한 ‘비알콜성지방간질환(NAFLD)’ 신약 개발 지원이다. 비알콜성지방간질환은 최근 대사성질환 중 발병이 잦지만 아직까지 뚜렷한 치료제가 없어 제약사들에게 관심이 높은 질환이다.

최신 논문 데이터는 물론 가천대 길병원이 자체 확보한 오믹스(OMICS) 데이터 분석 결과를 반영해 기존 당뇨·비만뿐 아니라 비알콜성지방간질환 분야 타깃 분석 서비스를 확대했다.

오믹스란 개별적으로 연구되는 유전체(Genome), 전사체(Transcriptome), 단백질체(Proteome), 대사체(Metabolome) 등과 관련된 모든 생물학적 데이터 세트를 한 번에 다룰 수 있도록 도와주는 학문 분야를 말한다.

또 국내외 주요 논문 및 실험 데이터를 연계해 검색 대상 질환을 전체 질환으로 확대시켰다. ▲유전자 신호전달경로(Pathway) ▲유전자 발현정보 활용(Expression) ▲경쟁약물 개발 동향(Competition) ▲연구 문헌 정보(Literature) ▲안전성 및 부작용(Adverse Effects)과 같은 5가지 기준으로 타깃에 대한 상관관계 분석 결과를 제공한다.

연구자 사용 편의를 위해 빅데이터 기반 분석 및 검색 기능도 개선했다. 타깃 발굴 연구 중 연구자들 사이에서 시간이 많이 걸리는 논문 탐색·분석 과정을 크게 단축시켰다. 따로 검색하지 않아도 최근 논문에서 많이 언급되는 타깃 정보 상위 순위를 보여주고, 연구자가 선택한 타깃과 질병의 연관성 정보를 자동으로 제공하며 논문 분석 기능을 보강했다.

상세 조건 검색도 세분화해 연구자들이 여러가지 경우의 수를 가지고 필터링해 쉽게 타깃을 검색할 수 있도록 했다.

윤동준 SK C&C Healthcare 그룹장은 "아이클루 티디엠디는 방대한 정보를 빠르게 분석하고, AI가 도출한 타깃 타당성 검증 신뢰도 또한 높아 연구자들 호응이 높다"며 "지속적으로 연구자들의 요구를 반영하며 서비스를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr