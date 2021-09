SK스토아, 건강·일반식품 공동기획상품 출시…“식품 경쟁력 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 건강식품과 일반식품 공동기획상품(NPB)를 단독 출시하며 식품 경쟁력 강화에 나선다고 6일 밝혔다.

건강식품으로는 한의사 이경제 원장과 공동 기획 및 개발한 당뇨케어 제품인 ‘레오이경제 기세당당 여주즙’을 선보인다. 이 상품은 100% 국내산 여주와 11가지 전통 원료를 배합해 남녀노소 누구나 간편하게 섭취할 수 있도록 만들었다. 감미료, 착향료 등 인공 첨가물 역시 가미되지 않아 지속적이고 꾸준히 혈당 관리를 해야 하는 고객들에게 적합하다.

일반식품으로는 오는 8일 ‘강부자의 뼈 없는 갈비탕’를 출시한다. 배우 강부자 씨와 손잡고 공동 기획, 개발한 상품으로 먹기 힘든 뼈 부분은 모두 제거하고 100% 소 갈빗살만 사용했다. 또한 구기자, 황기, 영지버섯 진액까지 넣어 맛과 풍미를 살렸다.

SK스토아 관계자는 “레오이경제 기세 당당 여주즙은 추석 선물로 손색이 없고, 강부자의 뼈 없는 갈비탕은 다양한 추석 요리로 활용이 가능해 고객들에게 많은 사랑을 받을 것으로 기대한다”며 “앞으로 식품 카테고리 확장을 본격화하여 선택지 넓은 자체 쇼핑 환경을 구축해나갈 것”이라고 말했다.

