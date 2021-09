국민의힘 선관위, 대선 경선룰 확정…"3차, 본선 경쟁력 묻는 방식"

1차 여론조사 당심 20-% 반영키로

역선택 방지 조항은 도입하지 않기로

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘이 대통령 선거 후보 경선에서 역선택 방지 조항을 도입하지 않기로 했다. 대신 1차 컷오프에서 당원 투표를 20% 반영하고, 2차 컷오프에서는 본선 경쟁력을 묻는 방식의 여론조사를 하기로 했다.

5일 국민의힘 경선 선거관리위원회는 오후 4시부터 밤 11시까지 7시간 동안 회의를 열어 절충안을 마련했다.

선관위의 새 합의안은 100% 국민여론조사로 1차 컷오프를 진행하는 대신 당원투표 20%, 국민여론조사 80% 비율로 결과를 합산하기로 했다. 2차 컷오프는 당원투표 30%, 국민여론조사 70%를 유지키로 했다. 아울러 3차 최종투표에서는 선호도 방식의 여론조사 대신 ‘본선 경쟁력’을 묻는 방식의 여론조사를 사용하기로 했다.

정홍원 선관위원장은 "본선 경쟁력을 측정하는 쪽으로 누가 가장 경쟁력이 있는가를 측정해, 그것에 의해 비율에 따라 산출한다"고 전했다. 정 위원장은 "여권의 유력 후보와 우리 후보를 1대 1로 놓을 때 어떤 게 나오는가를 측정하는 방식"이라면서도 "구체적인 문항은 공개할 수는 없다"고 말했다.

일단 갈등 상황은 봉합된 것으로 보이지만 갈등의 씨앗은 여전히 남아 있다. 3차 최종투표에서 여론조사 문항 설계 부분의 경우 구체적인 문항 설계 등을 두고서 갈등의 소지가 남아 있기 때문이다.

일단 역선택 방지조항 등에 반발한 유승민 전 의원은 수용 입장을 밝혔다. 유 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 선관위의 결정을 수용하겠다"고 밝혔다. 윤석열 전 검찰총장 역시 "선관위 결정을 존중한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr