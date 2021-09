이재명, 윤석열 '고발 사주' 논란에 "청산돼야 할 적폐 세력 그 자체"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사가 야권의 대권주자 윤석열 전 검찰총장을 두고 "본인이 적폐 그 자체였다"는 평을 내렸다.

오늘(5일) 오전 대구상공회의소에서 열린 기자간담회에 참석한 이 지사는 윤 전 총장이 검찰권을 남용하는 데에 개입했다는 의혹이 계속 나오고 있다고 언급하며 이같이 덧붙였다. 이 지사는 "진실이 아니길 바라지만 알고도 방치했다면 민주주의 질서 자체를 위협하는 국정농단 그 자체"라며 "본인이 청산돼야 할 적폐 세력 자체다"라고 설명했다.

이 지사는 윤 전 총장에 관해 "100일이 지나고 보니 선생을 잘못 만나신 건지 공부를 안 하신 건지 (모르겠다)"며 "납득할 수 없는 얘기들을 자주 한다"고 평했다. 이어 "부정 식품이라도 먹을 수 있는 자유를 주자는 말은 자유가 아니다"라며 "죽음을 선택할 수 있는 자유는 자유를 가장한 억압"이라고 비판했다. 이는 앞서 논란을 빚은 윤 전 총장의 '부정식품' 관련 발언을 겨냥한 언급으로 보인다.

반면 이 지사는 첫 경선지인 대전·충남에서의 압승에 관해서는 언급을 아꼈다. 그는 "일희일비하지 않겠다"며 "사람이 할 수 있는 일에 최선을 다하되 결과에는 연연하지 않겠다. 언제나 마지막 한순간까지, 마지막 한 톨의 땀까지 아끼지 않겠다"고 각오를 다졌다.

또 이 지사는 공약 발표에 앞서 '경북도민의 노래'를 부르며 고향에 대한 애정을 나타내기도 했다. 이날 이 지사는 신성장산업 육성, 이차전지 소재산업 벨트 구축, 글로벌 백신·의료사업 벨트 조성, 낙동강 수질 개선 및 물 산업 육성 등 대구·경북의 발전을 위한 6개 공약을 밝히며 "국민의 집단 지성을 믿고 정치는 국민이 한다는 생각으로 정치하겠다"고 지지를 호소했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr