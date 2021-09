[아시아경제 이관주 기자] 가소 보아의 오빠이지 뮤직비디오 감독인 권순욱(39)씨가 암 투병 중 별세했다.

유족들은 권 감독이 5일 0시 17분 별세했다고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알렸다. 권씨의 형이자 보아의 첫째 오빠인 피아니스트 권순헌씨는 "코로나19로 친인척 분들과 장례를 진행한다"며 "따뜻한 마음의 위로 부탁드리며, 고인의 명복을 빌어주시길 바란다"고 밝혔다.

고인은 2005년 영상 제작 회사 '메타올로지'를 설립하고 광고, 뮤직비디오, 드라마 등을 연출하며 활발하게 활동했다. 팝핀현준의 '사자후' 뮤직비디오로 데뷔해 걸스데이 '반짝반짝', 마마무 '피아노맨', 보아 '온리 원', '키스 마이 립스' 등 다수의 뮤직비디오를 제작했다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 33호실에 마련됐다. 발인은 7일 오전 7시이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr