LG CNS, 구글과 손잡고 '클라우드 종합 진단' 서비스

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 구글 클라우드와 손잡고 '클라우드 종합 진단 서비스(CMA)를 5일 선보였다.

LG CNS CMA는 기업들이 클라우드를 활용하는 모든 영역을 종합 진단하는 컨설팅 서비스다.

구글 클라우드의 진단 모델을 사용해 클라우드 관리, 조직, 보안 등 40여개 영역에 대한 조사를 실시해 각 항목마다 최저 1점부터 최고 5점까지 활용 점수를 측정한다.

CMA 점수에 따라 고객사는 현재 클라우드 활용 수준이 어느 정도 단계에 와 있는지 확인할 수 있다. 전술, 전략, 변혁 단계 순으로 구분한다. 1점에 가까울수록 '전술', 3점에 가까울수록 '전략', 5점에 가까울수록 '변혁'단계다.

LG CNS의 핵심 역할은 진단을 토대로 클라우드 활용도를 높이는 해결책을 제공하는 것이다. 예를 들어 보안 수준이 낮게 나온 경우 LG CNS는 화이트 해커들로 구성된 RED팀을 투입한다.

비용 관리에 어려움을 겪는 것으로 진단 결과가 나왔다면, LG CNS는 클라우드 사용량에 맞춰 자원을 배치하는 프로비저닝(Provisioning) 작업을 수행한다. 이를 통해 비용 낭비 원인을 파악하고, 절감 방안을 고객사에 제안하는 식이다.

LG CNS CMA 서비스 대상은 클라우드 기반 디지털전환(DX)을 추진하고 있는 모든 기업이다. 사용 중인 클라우드 서비스 기업(CSP) 종류와 무관하게, 클라우드 도입 전인 고객도 서비스를 제공 받을 수 있다.

LG CNS는 구글 클라우드와 전략적 파트너십도 강화한다. 구글 클라우드의 글로벌 진단 모델을 기반으로 컨설팅 서비스를 제공하는 건 LG CNS가 국내 최초다.

이번 사업은 구글 클라우드의 프로페셔널 서비스 팀과 함께한다. 양사는 제조, 금융, 게임, 서비스 등 다양한 국내 기업을 대상으로 CMA 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

김홍근 LG CNS 전무는 "LG CNS가 30년 동안 축적한 IT 산업 전문성과 클라우드 사업 역량을 결합해 고객이 DX 효과를 실질적으로 체감할 수 있는 컨설팅 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

