코오롱FnC 에피그램, '스테디 컬렉션' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 라이프스타일 브랜드 에피그램은 이번 가을·겨울(FW) 시즌을 맞아 ‘스테디 컬렉션’을 출시한다고 5일 밝혔다. 스테디 컬렉션은 이름 그대로 유행에 구애 받지 않고 꾸준히 입을 수 있는 아이템을 제안한다.

'스테디 컬렉션'은 베스트와 퀼팅 등으로 구성됐다. 베스트는 3가지 디자인으로 코듀로이, 플리스, 친환경 나일론 등 다양한 소재를 적용했다. ‘퀼팅’은 최근 길어지고 있는 가을·겨울 사이 간절기에 유용하기 입을 수 있도록 디자인했으며 5가지 스타일로 출시된다. 전체적으로 자연스러운 실루엣에 입체 패턴을 고려하여 착용했을 때 편안하도록 제작한 것이 특징이다.

에피그램은 이번 시즌의 모델인 배우 공명과 배우 정호연의 화보로 스테디 컬렉션을 소개한다.

배우 공명은 최근 SBS 드라마 ‘홍천기’에서 양명대군 역으로 활약 중이며, tvN 예능 프로그램 ‘바퀴 달린 집’ 시즌3에 출연을 확정하며 다시 한번 주목받고 있다. 배우 정호연은 해외 4대 컬렉션(뉴욕·런던·밀라노파리) 런웨이에 섰다.

