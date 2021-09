'가족정보 수집' 보도에 尹측 "허위 땐 공격한 與野 정치인, 정치권 떠나라"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 측이 "총장 재직 시절 가족 사건 관련 정보 수집을 지시했다는 인터넷 매체 '뉴스버스'의 보도에 대해 "지긋지긋한 정치 공작 신파극이 또 시작됐다"며 "이 기사를 빌미로 공격하고 있는 여야 정치인은 보도가 허위로 밝혀질 경우 책임을 지고 모두 정치권을 떠나라"고 경고했다.

윤 전 총장 캠프 김병민 대변인은 논평을 내고 "뉴스버스의 허위 왜곡 보도는 추미애 사단의 정치공작 재판 아닌가"라며 이처럼 밝혔다.

김 대변인은 "야당에 최강욱, 유시민 등 고발 사주를 했다고 윤 후보를 악의적으로 공격하는 기사 시리즈를 싣더니 또 다시 엉터리 왜곡 기사를 인터넷 망을 통해 확산시켰다"며 "기사 어디를 읽어 봐도 윤 총장이 그런 지시를 했다는 내용이 없다"고 지적했다.

앞서 뉴스버스는 대검찰청 수사정보정책관실이 윤 전 총장 부인 김건희 씨, 장모 최모 씨 등의 사건 정보를 수집한 적 있다는 의혹을 제기했다. 윤 전 총장에 대한 법무부 검사징계위원회에 출석한 이정현 당시 대검 공공수사부장의 진술이 근거다.

김 대변인은 "이미 보도된 적이 있는 뉴스를 단독이라고 칭하며 징계 사유로 채택되지도 못한 출처불명의 전언을 마치 사실인 냥 단정적으로 기사를 내보내는 저의는 무엇이냐"며 "도대체 어떤 세력과 추잡한 뒷거래를 하고 있길래 이런 허무맹랑한 기사를 남발 하는가"라고 했다.

그러면서 "뉴스버스는 윤 후보가 검찰에 여권 인사 고발을 사주했다는 증거, 대검 수사정보정책관실에 가족 정보 수집을 지시했다는 증거를 지금 즉시 밝히기 바란다"며 "만약 밝히지 못한다면 뉴스버스와 이진동 발행인은 언론 역사에서 가장 추악한 짓을 저지른 매체와 발행인으로 기록될 것"이라고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr