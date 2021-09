[아시아경제 박지환 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,400 전일대비 30 등락률 +0.89% 거래량 1,983,247 전일가 3,370 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 한화생명, 조직개편 단행…보험·신사업·전략부문 자율성 확대한화생명 직원들 동해안 호텔에서 근무…원격근무제도 도입한화생명금융서비스, 중대형 법인대리점 리노와 상호협력 close 은 3일 계열사 한화라이프랩에 대한 210억원 규모의 지분 취득을 결정했다고 공시했다.

