전주시, 사회적 거리두기 3단계로 하향

4일 0시부터…완주군 이서 혁신도시 내 갈산리 지역도 3단계로 재조정

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시와 완주군 이서 혁신도시 내 갈산리에 대한 사회적 거리두기 단계가 3단계로 하향된다.

김승수 전주시장은 3일 비대면 브리핑을 열고 “집합금지 등 행정명령에 대한 사업주들의 적극적인 참여와 시민들의 철저한 개인 방역수칙 준수로, 지난달 30일부터 3단계 최소 기준인 3일 연속으로 일일 13명 이하의 확진자가 발생하는 등 확산세가 확연히 줄었다”면서 “4일 0시부터 사회적 거리두기를 3단계로 하향 조정한다”고 밝혔다.

사회적 거리두기 하향은 전주시가 지난달 27일 선제적인 방역조치를 위해 사회적 거리두기를 4단계로 격상한 지 1주일만의 조치다.

사회적 거리두기가 3단계로 하향되면서 주요 방역수칙도 조정된다.

일단 집합이 금지됐던 유흥주점과 단란주점, 클럽, 나이트, 감성주점, 헌팅포차 등 유흥시설과 콜라텍, 홀덤펍은 밤 10시까지 영업이 가능해진다.

식당·카페 영업 제한시간은 밤 9시에서 밤 10시로 1시간 연장되며, 밤 10시부터 새벽 5시까지는 포장과 배달만 허용된다.

학원, 영화관, 독서실, 오락실, PC방, 300㎡ 이상의 마트, 백화점의 경우 밤 10시 이후 운영제한이 해제된다.

사적모임은 시간에 상관없이 4명까지 유지되며, 백신접종 인센티브가 적용된다.

행사는 50인 미만으로 허용된다.

결혼식·장례식은 총 49인까지, 상견례는 8인까지, 돌잔치는 16인까지 참석 가능하다.

종교시설의 경우 정규예배는 좌석수의 20% 이내로 인원수가 제한되며 소모임과 식사도 금지된다.

편의점은 밤 10시 이후 시설내외 취식이 금지되며, 밤 9시 이후 공원 및 광장 내 음주·취식행위 금지 행정명령은 당분간 지속된다.

전주시는 행정명령은 완화되지만 3단계 단속조치는 더욱 강화키로 했다.

특별점검반은 유흥시설과 다중이용시설, 공원, 광장 등 방역 사각지대를 중심으로 방역수칙 준수여부를 집중적으로 단속하고, 주말 점검도 강화한다.

한편, 완주군도 4일 0시부터 일 24시까지 이틀 동안 이서 혁신도시 중 갈산리 지역에 한해 3단계로 재조정한다고 발표했다.

이에 따라 완주군의 경우, 4일부터 5일 자정까지 갈산리 지역을 포함한 이서 혁신도시 전체는 3단계, 나머지 지역은 2단계의 사회적 거리두기가 적용된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr