추석 선물로 인기 안마의자, '쇼핑 찬스' 쏟아진다

[아시아경제 김철현 기자] 민족의 대명절인 추석을 앞두고 선물로 인기가 높은 안마의자를 합리적으로 구매할 수 있는 다양한 기회가 마련되고 있다. 코로나19 장기화로 이번 추석에도 고향 방문 대신 안마의자로 마음을 전하는 소비자들이 많기 때문이다.

바디프랜드는 오는 30일까지 '더(The) 추석, 더 건강, 더 행복' 프로모션을 실시한다. 이번 추석 프로모션은 안마의자를 구매 또는 렌털하는 고객 전원이 대상이다. 먼저 프로모션 기간 내 안마의자를 구매·렌털하는 전체 고객 중 21명에게는 추첨을 통해 정가 500만원 상당의 벤타스 안마의자를 1대 더 증정한다. 벤타스는 현대인들이 일상생활 중 가장 많은 피로를 호소하는 허리 부위 근육을 효과적으로 풀어주는 데 특화된 안마의자다.

사은품 최대 5종을 동시에 증정하는 혜택도 마련했다. 모델과 관계없이 안마의자 구매·렌털 고객 전원에게는 체성분 분석 스마트 체중계 '바디스케일'과 고급 안마의자 러그가 증정된다. 스테디셀러 '더팬텀'을 구매·렌탈하는 경우 추가 사은품도 있다. 바디프랜드 최상의 기술력이 접목된 '더파라오'를 구매·렌털하면 더팬텀 사은품에 추가로 손흥민 선수 사인이 각인된 헤드쿠션을 받을 수 있다.

휴테크산업은 추석을 맞이해 9월 한 달 간 안마의자를 직접 체험해볼 수 있는 코스트코 로드쇼 행사를 진행한다. 12일까지는 코스트코 하남점에서, 13일부터 26일까지는 일산점에서 로드쇼 행사를 한다. 매장 방문 고객을 대상으로 휴테크 스테디셀러 안마의자인 카이(KAI) LS9 미스틱골드, 카이 LS7 퍼플, 카이 RE7 그레이스풀 화이트와 듀얼웨이브 발마사지기를 선보인다.

휴테크는 10월 31일까지 총 1억원 상당의 휴식 경품을 증정하는 '2021 홈페스타 시즌2'도 진행하고 있다. 휴테크 홈페이지, 직영 전시장, 코스트코 등 휴테크와 공식 제휴된 온라인 입점 몰, 오프라인 매장 어디서든 프로모션 기간 내 안마의자를 구매하면 자동 응모된다. 자세한 내용은 휴테크 홈페이지에서 확인 가능하다.

