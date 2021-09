대한민국 명장에 김병철 대표 등 11명 선정

고용노동부 '2021년 우수 숙련기술인' 발표

김 대표, 의료장비 제조분야 최초 명장

우수숙련자 53명, 기술전수자 4명도 선정

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부와 한국산업인력공단은 김병철 서린메디케어 대표 등 11명을 올해의 대한민국 명장으로 선정했다고 3일 밝혔다. 김 대표는 치아미백부터 피부암 치료까지 책임지는 메디컬 플라즈마 의료기기 분야 경영인이다.

의료장비 제조업에서 명장으로 뽑힌 건 김 대표가 처음이다. 그는 강력한 살균으로 피부 염증 등을 치료하는 ‘플라즈마’ 신기술을 개발했다. 플라즈마 방식의 기술을 적용한 의료기기를 국내 최초로 상용화해 해외에서도 기술력을 인정받고 있다. 김 대표는 "의료 장비 제조직종 1호 명장으로서 새로운 길을 개척한다는 막중한 책임감을 느낀다"며 "내 경험과 노하우를 필요로 하는 곳이라면 어디든 찾아가겠다"고 소감을 밝혔다.

고용부와 산업인력공단은 이와 함께 송재민 까마종 대표 등 우수숙련기술자 53명과 김상수 동방이기제작소 대표를 포함한 숙련기술전수자 4명을 각각 선정했다. 숙련기술자는 해당 직종에서 7년 이상 종사한 경우 대상이며, 전수자는 제조업 기반이 되거나 세대 간 단절 우려가 있는 전통 분야 등에서 15년 이상 업력을 쌓으면 인정받는다. 송재민 대표는 한글 글자꼴과 문화유산건축물을 융합한 디자인으로 패션문화상품을 개발해 한국만이 가진 색감과 전통의 미를 세계에 알리고 있다는 평가를 받았다. 김상수 대표는 국내 유일 복합단조를 활용한 조각도를 생산하고 있다.

안경덕 고용부 장관은 "숙련기술인들은 오랜 시간 다져온 기술과 노하우로 숙련기술 향상에 크게 기여하고 우리나라 산업 발전을 견인해 온 소중한 인재들"이라고 강조하며 "정부도 숙련기술인의 우수한 기술과 현장경험을 토대로 예비 기술인들을 양성하고 기술 강국 대한민국을 견고히 해나갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

