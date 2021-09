신라스테이, 가을맞이 호캉스 '웰컴 어텀' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 가을을 맞아 '웰컴 어텀(Welcome Autumn)' 패키지를 선보인다고 3일 밝혔다.

'웰컴 어텀' 패키지는 서울권 신라스테이에서 이용할 수 있다. 힐링과 문화 두 가지 콘셉트로 기획돼 고객 취향과 요구에 따라 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.

충분한 휴식으로 가을을 맞이하고 싶은 이들을 위해 '포레스트 힐링(Forest Healing)' 패키지를 준비했다. 이용객 모두에게 편백나무 숲에서 휴식을 취하는 듯한 기분을 선사하는 편백나무 기프트를 제공한다. 기프트는 편백나무 구슬칩과 프리미엄 편백 오일로 구성된 디퓨저, 편백향 핸드워시·핸드크림으로, 패키지 예약 고객 모두에게 제공된다. 더욱 여유롭게 휴식을 취할 수 있도록 얼리 체크인, 레이트 체크아웃 서비스도 제공한다. 객실에서 편리하게 조식 뷔페를 즐길 수 있는 조식 투고(TO GO) 도시락 이용 혜택도 더했다.

패키지는 객실(1박), 편백네 데일리 힐링케어 디퓨저(1세트), 편백네 핸드케어(2종 1세트), 조식 TO GO 도시락(2인), 얼리 체크인·레이트 체크아웃(오후 1시)으로 구성됐다. 신라스테이 광화문, 마포, 서대문, 역삼, 서초, 구로, 삼성에서 9월30일까지 이용 가능하다.

'여행갈까요?' 패키지는 국내외 작가 20여명의 여행을 주제로 한 회화, 일러스트, 공예, 미디어 작품을 감상할 수 있는 전시 '여행갈까요'의 관람 기회를 제공한다. 공항처럼 꾸며진 서울 뚝섬미술관에서 티켓을 발권 받아 비행기에 탑승하는 느낌을 주는 공간 연출 등이 특징이다. 작가마다 다른 개성의 작품을 감상할 수 있어 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기다. 미술관 내 아트샵에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰도 함께 제공한다.

패키지 구성은 객실(1박), '여행갈까요' 전시 티켓(2매), '여행갈까요' 전시 아트샵(3000원 할인 쿠폰 2매), 아비브 시트 마스크 밀크스티커(2매)로 구성됐다. 9월26일까지 신라스테이 서울권 호텔(광화문, 서대문, 마포, 역삼, 서초, 삼성, 구로)에서 이용할 수 있다.

