[클릭 e종목] "SKC, 올해 3Q 동박 생산량 1만톤 돌파 예상"

모빌리티 소재 부문 자산 비중↑…추가 성장 잠재력

[아시아경제 이민우 기자] SKC가 지난 2분기 말부터 정읍 5공장(동박 플랜트)을 가동하면서 3분기 동박 생산량이 1만톤을 웃돌 것으로 예상된다. 생산능력을 조기에 확대하며 단기적인 시장 점유율 하락을 막는 한편 규모의 경제로 원가 개선도 가능할 것이라는 분석이다.

3일 키움증권은 이 같은 배경에 SKC의 투자의견 '매수'와 목표주가 21만4000원을 유지했다. 전날 종가는 14만4500원이었다.

SKC의 정읍 5공장은 2분기 말부터 상업 가동해 3분기에 실적이 반영될 전망이다. 세계적으로 전기차(EV)가 늘어나고 있는 가운데 증설 효과로 SKC의 동박 생산량은 올해 3분기 1만톤을 넘어설 것으로 전망된다. 이동욱 키움증권 연구원은 "또한 대규모 증설 경험과 기술을 바탕으로 중장기 계약을 맺은 고객사들과 협의해 프로세스 변경 알림(PCN) 단축 등을 추진, 6공장도 조기 가동될 것으로 예상된다"며 "이를 통해 단기적인 시장 점유율 하락을 막고 수익성도 개선할 수 있을 것"이라고 설명했다.

프로필렌글리콜(PG) 가격 강세도 긍정적이다. 건축향 수요 증가로 역내외 프로필렌옥사이드(PO) 업체들의 폴리올 마진 향유 확대로 PG공급이 제한된 가운데 코로나19 재확산으로 위생용 및 제약 부문 USP 그레이드 수요가 증가했기 때문이다. 여기에 물류 제한에 따른 비용 증가도 가격을 올리는 데 영향을 끼쳤다. 이에 국내 지난달 PG 수출은 역대 최고치를 기록했다. 이 연구원은 "SKC는 지속적으로 공정을 개선하고 신규 DPG플랜트를 본격 가동해 PG 생산능력이 총 21만톤으로 증가할 것"이라고 내다봤다.

지주사의 그룹 계열사 합병, 동박 증설에 대한 대규모 투자금 투입 등에 대한 우려는 제한적이라고 판단했다. 이미 지주사와의 합병을 검토하지 않고 있다고 밝혔으며 말레이시아 플랜트 가동 후 외형 규모 등을 고려하면 큰 문제는 아니라는 분석이다. 이 연구원은 "SKC의 모빌리티 소재 부문 자산 비중이 전 사업부문에서 가장 커질 전망"이라며 "LG화학, 한화솔루션의 배터리와 태양광 부문의 가치 반영 시점을 고려하면 2023년을 기점으로 추가적인 멀티플 상향이 예상된다"고 진단했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr