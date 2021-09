하나은행, 오늘부터 예적금 금리 인상

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 한국은행의 기준금리 인상을 반영해 예적금 금리를 연 0.1~0.3%포인트 인상한다.

3일 은행권에 따르면 하나은행은 이날부터 수신 상품에 변경된 금리를 적용한다.

거치식예금(정기예금)은 최고 연 0.2%포인트 인상되며, 적립식예금(적금)은 최고 연 0.3%포인트 오른다. 이에 따라 거치식예금 대표 상품인 고단위플러스(금리확정형) 정기예금은 가입기간 6개월 이상 1년 미만의 경우 연 0.4%에서 0.6%로 기본금리가 0.2%포인트 오르고 가입기간이 3년인 경우 연 0.75%에서 0.9%로 0.15%포인트 오른다. 적립식예금 상품인 하나원큐 적금은 가입기간 1년 기본금리가 0.7%에서 1.0%로 0.3%포인트 오른다. 정기적금은 가입기간 6개월 이상 1년 미만인 경우 연 0.45%에서 0.7%로, 가입기간이 3년인 경우 연 0.75%에서 1.0%로 기준금리가 각각 0.25%포인트 오른다.

앞서 주요 시중은행들은 기준금리 인상에 따라 예적금 금리를 인상해 오고 있다. 신한은행은 지난달 30일부터 예·적금 금리를 0.2~0.3%포인트 인상했고, NH농협은행은 지난 1일부터 예적금 금리를 0.05~0.35%포인트 올렸다. 우리은행도 같은날 금리를 0.1~0.3%포인트 올렸다. 인터넷전문은행 중에서는 케이뱅크가 지난달 28일부터 정기예금 금리를 0.2% 인상했다.

