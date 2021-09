美 북동부 허리케인 강타…최소 25명 사망·20만가구 정전(종합2보)

뉴욕 등 북동부 대도시 물바다...비상사태 선포

맨하튼 센트럴파크 강수량, 기상관측이래 최대치

[아시아경제 이현우 기자] 허리케인 아이다가 강타한 뉴욕 등 미국 북동부 대도시 지역에서 최소 25명이 사망하고 20만가구 이상이 정전되는 등 큰 피해가 발생했다. 관측사상 최대 규모의 강수량으로 주요 하천들이 범람하면서 침수피해 규모가 갈수록 커지고 있다.

2일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 허리케인 아이다가 지나간 뉴욕과 뉴저지, 펜실베이니아, 메릴랜드주 등 미 북동부 지역에서 지금까지 최소 25명이 사망한 것으로 집계됐다. 이중 뉴욕에서만 최소 12명이 숨진 것으로 알려졌다.

미 국립기상청(NWS)에 따르면 전날 뉴저지·펜실베이니아·매사추세츠·로드아일랜드주 등 북동부 지역에서 하루동안 9인치(약 22.9㎝) 이상의 비가 내렸다. 뉴욕시 맨해튼 한복판에 있는 센트럴파크에서는 7.19인치의 비가 쏟아진 것으로 집계돼 1869년 기상 관측 이래 최대 강수량을 기록했다. 시간당 강수량도 3.15인치를 기록해 역대 최고기록을 갈아치웠다. CNN은 뉴욕에 쏟아진 비는 약 350억 갤런으로 추산되며, 올림픽 규격 수영장 5만개를 채울 수 있는 정도라고 전했다.

특히 아파트 지하를 불법 개조해 만든 숙소들이 밀집한 퀸스와 브루클린의 아파트 지하실에서 인명피해가 다수 발생해 8명의 인명피해가 발생한 것으로 집계됐다. 3명의 사망자가 발생한 퀸스 아파트의 한 거주민은 "건물주가 지하실 세입자들에게 빨리 대피하라고 알렸지만, 수압이 너무 강력해 문을 열고 탈출할 수 없었을 것"이라고 말했다.

뉴욕시내 지하철역 46곳에서도 침수 피해가 발생해 밤새 구조작업이 펼쳐졌다. 타임스스퀘어역에서는 지하철이 멈춰선 전날 저녁 9시45분께부터 승객들이 폭우 때문에 밖에 나가지도 못하고 지하철역 안에서 뜬눈으로 밤을 지새웠다고 CNN은 전했다

뉴욕주 서쪽에 접한 뉴저지에서도 최소 8명이 사망했다. 패서익강이 범람해 1명이 숨졌고, 뉴저지 남부 도시 엘리자베스의 아파트에서 사망자 4명이 확인됐다. 펜실베이니아에서는 1명이 나무에 깔려 생명을 잃었고, 2명은 물에 빠져 숨진 것으로 알려졌다. 폭우피해 복구가 시작됨에 따라 앞으로 더 많은 사망자가 확인될 것으로 예상되고 있다.

침수피해로 인한 정전사태도 심각하다. 뉴욕과 뉴저지, 펜실베이니아 전역에서 20만 가구가 정전 사태를 겪었다. 침수 피해로 집에서 나온 이재민도 대량 발생했다. 뉴저지에서는 미연방우체국(USPS) 빌딩의 지붕이 무너졌고, 펜실베이니아에선 스쿨킬강이 범람해 고속도로가 물에 잠겼다.

캐시 호컬 뉴욕주지사는 이날 기자회견에서 "말 그대로 하늘이 열리고 나이아가라 폭포 수준의 물이 뉴욕 거리로 쏟아져 내렸다"고 말했고, 빌 더블라지오 뉴욕시장도 "시민들이 지옥을 겨우 통과했다. 도움이 필요하다"고 호소했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr