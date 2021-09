"정치공작" "악행의 극단" 추미애·조국, 尹검찰 '고발 사주' 의혹 맹공

윤석열·김웅 모두 "사실 아니다" 부인

[아시아경제 강주희 기자] 지난해 4·15 총선 직전 윤석열 당시 검찰총장 측근이 야당을 통해 여권 정치인에 대한 형사고발을 사주했다는 의혹 관련, 추미애 전 법무부 장관과 조국 전 법무부 장관은 "정치공작 게이트"라며 윤 전 총장을 향한 맹공에 나섰다.

추 전 장관은 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국회는 즉시 법제사법위원회를 소집해 진상을 규명하고 관련자의 책임을 물어야 한다. 법무부는 즉각 감찰에 착수해야 한다. (의혹이) 사실이라면 이는 명백한 정치공작 게이트"라고 목소리를 높였다.

추 전 장관은 "윤 예비 후보의 정치검찰 행태는 장관 재임 시절 익히 확인해왔지만 백지 고발장을 직접 작성하고 증거자료까지 첨부해 야당에 고발을 사주했을 것까지는 상상조차 못했다"라며 "70년 검찰 흑역사를 뛰어넘는 정치검찰 악행의 극단을 보여주고 있다"고 비난했다.

조 전 장관도 이날 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "국정원의 정치공작에 준하는 명백한 권력범죄"라며 "고발을 사주한 '대검 수사정보정책관'은 '검찰총장의 눈과 귀'로 불리는 자리이며, 총장에게 직보한다. 예상은 했지만 너무도 충격이다. 즉각 수사해야 한다"고 했다.

이어 "윤 예비후보 검찰이 MBC 기자 5명, 뉴스타파 기자 1명, PD 1명에 대한 고발을 사주한 것은 언론의 자유를 침해한 것을 넘어 명백한 범죄 행위"라고 지적했다.

그는 또 검찰로부터 고발장을 전달받았다는 의혹을 받는 김웅 국민의힘 의원을 겨냥해 "검찰이 여권 정치인에 대한 고발장 초안을 만들어 야당에 제공하는 것이 '공익제보'인가"라고 따졌다.

앞서 온라인 매체 '뉴스버스'는 지난해 4월3일 당시 윤 총장 측근인 손준성 대검 수사정보정책관이 야당 국회의원 후보였던 김 의원에게 범여권 정치인들에 대한 형사 고발장을 전달했다고 보도했다.

보도에 따르면, 손 검사가 고발을 사주한 대상은 유시민 노무현재단 이사장, 최강욱·황희석 당시 열린민주당 비례대표 후보 등 여권 정치인 3명과 언론사 관계자 7명 등이다. 명예훼손 피해자는 윤 전 총장과 윤 전 총장 부인인 김건희씨, 윤 전 총장의 최측근인 한동훈 검사장 3명이다.

지난해 2월 뉴스타파의 '김건희 도이치모터스 추가 조작 연루 의혹' 보도와 MBC의 '검언유착 의혹' 보도가 이들의 명예를 훼손했다는 게 고발장의 주요 내용이며, 손 검사는 당시 고발장의 고발인란을 비워 김 의원에게 전달했다는 게 보도 내용이다.

이와 관련해 윤 전 총장 캠프 김병민 대변인은 이날 논평을 내고 "윤석열 예비후보를 흠집 내려는 음모이자 정치공작의 소산으로, 뉴스버스는 응분의 책임을 져야 한다. 윤석열 후보는 총장 재직 중 어느 누구에 대해서도 고발 사주를 지시한 적이 없음을 분명히 밝힌다"며 의혹을 부인했다.

김 의원 역시 입장문을 통해 "청부고발이라고 주장하나 전혀 사실이 아니다"며 "의원실로 제보받은 자료를 당에 전달하는 것은 전혀 문제 될 수 없다"고 말했다.

