스타필드, '5주년 기념 상생 특별 기획' 진행

2016년 스타필드 하남 시작, 코엑스몰·고양·안성 등 출점

3~12일, 5주년 상생 특별전… 파머스 마켓, 플리마켓, 소극단 협업 전시 등



[아시아경제 김유리 기자] 스타필드는 개점 5주년을 맞아 '스타필드 5주년 기념 상생 특별 기획'을 진행한다고 2일 밝혔다. 행사는 전 지점에서 3일부터 12일까지 총 10일간 열린다.

스타필드 하남은 10일부터 12일까지 '상생 파머스 마켓'을 진행, 지역농가 돕기에 나선다. '상생 파머스 마켓'은 사단법인 중년여성농업인 CEO 중앙연합회와 손잡고 전국 20개 농가가 참여하는 직거래 장터로 우수한 농산물을 합리적인 가격에 선보인다.

스타필드 고양에서는 7일까지 '소상공인 상생 플리마켓'을 연다. 올해는 지난달 성황리에 마무리된 하남점을 시작으로 고양, 코엑스몰, 안성에서 순차적으로 진행한다.

지역 맘카페와 협업도 나선다. 스타필드 시티 명지는 12일까지 명지 지역 최대 맘카페 '명지에코맘'과 기부 플리마켓을 공동 주최한다. 향후 판매금액은 지역 취약계층을 위해 사용될 계획이다.

스타필드 입점 중소 브랜드의 매출 활성화를 위한 '상생 특별전'도 연다. 남성 의류 브랜드(코엑스몰), 패션 액세서리 브랜드 '캡텐'(안성), 홈퍼니싱 브랜드 '로라에슐리'(고양 및 시티 위례)가 특별전을 통해 고객과 만날 예정이다.

'상생', '극복', '희망'의 의미를 담은 특별한 전시도 마련했다. 오는 12일까지 스타필드의 대형 미디어타워(하남, 고양, 안성)를 통해 소극단, 현대미술가 등과 함께한 전시를 관람할 수 있다. '삐에로의 깜짝 마임'은 대형 미디어타워에 삐에로가 나타나 5주년 축하 메시지를 마임으로 표현한 영상이다.

현대미술가 '지나 손(손현주)' 작가의 '대지미술' 미디어 아트는 지난 6월부터 시작한 고객 참여 프로젝트 결과물이다. 스타필드 고객의 소망 메시지를 담은 튜브 1000개가 태안 바다를 항해하는 모습을 영상으로 담았다.

'클래식카 전시전'(하남)과 가을 캠핑 시즌을 맞아 'BMW 캠핑 전시전'(고양)’, '캠핑 페어'(하남·고양)도 연다. '디즈니 프린세스 팝업'(하남)도 진행된다.

한편 전 점포 총 110여 개 브랜드가 행사에 참여해 패션, 잡화, 뷰티, 식음(F&B), 엔터테인먼트 등 다양한 매장에서 상품 할인, 사은품 증정, 프로모션 행사를 진행한다. 일렉트로마트, 토이킹덤, 트레이더스 등 전문점에서는 인기제품 특가 판매 등 특별 할인을 제공한다. 추가로 행사 중 15만원 이상 구매 시 아쿠아필드, 스포츠몬스터 등 엔터테인먼트 이용권을 증정하며 카카오페이 15만원 이상 결제 시 1만원 할인 혜택을 제공한다.

