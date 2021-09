조선대 ‘CU핵심역량인증제 온라인 설명회’ 개최

‘핵심역량 인증 시스템’을 이용한 체계적 관리·지원

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 교육혁신원 비교과통합관리센터는 지난 31일 ‘CU핵심역량인증제 인지도 향상을 위한 단과대학 교원 대상 온라인 설명회’를 개최했다고 2일 밝혔다.

CU핵심역량인증제는 우수 인재 양성을 위해 마련된 제도로 핵심역량 인증 시스템을 이용해 학생의 개별 교과 및 비교과 활동을 점수로 환산, 체계적으로 관리·지원한다.

이번 설명회에는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인 실시간 줌(ZOOM) 화상회의로 진행됐으며 단과대학 학장, 부학장, 학과(부)장 및 CU지도교수 등 약 90여명이 참석했다.

김지현 비교과통합관리센터장의 인사말을 시작으로 CU핵심역량인증제에 대한 소개 및 인증기준, 인증방법, 혜택 등에 대해 의견을 나눴다.

비교과통합관리센터는 이번 설명회를 통해 학생들에게 CU핵심역량인증제를 통한 다양한 참여 기회를 마련하고 인지도 향상을 위한 프로그램을 점차 확대해나갈 계획이다.

또 설명회에 나온 의견들을 반영해 학생회, 각종 서포터즈 등 재학생 대상 설명회 실시, 졸업 전 중간 인증제와 참여혜택 등 인증제 고도화를 추진할 예정이다.

송경오 교육혁신원 부원장은 CU핵심역량인증제 도입과 시행 배경 등을 설명하며 “이번 설명회를 계기로 재학생들이 균형 잡힌 역량 개발을 할 수 있도록 지도교수들의 많은 독려를 바란다”고 말했다.

