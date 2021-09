광주 2곳·전남 6곳 9~10일 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시당은 공석인 광주·전남 국회의원 선거구 조직위원장을 공개모집한다고 2일 밝혔다.

이번에 공모할 국회의원 선거구는 광주 2곳(서구을·북구갑), 전남 6곳(여수시갑, 순천시·광양시·곡성군·구례군을, 나주시·화순군, 담양군·함평군·영암군·장성군,·해남군·완도군·진도군, 영암군, 무안군, 신안군)이다.

응모자격은 선거법상 선거권 및 피선권이 있는 자로서 국민의힘 당원이어야 하며, 신규 입당자는 입당원서를 첨부해도 가능하다.

접수기간은 오는 9일부터 10일까지 이틀간이며, 당 홈페이지에서 신청서 양식을 다운받아 해당 시·도당에 접수하면 된다.

기타 문의는 광주시당 및 전남도당으로 하면 된다.

