세종시, 경단녀 등 여성 '온라인 취업 박람회' 개최

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 3일~16일 온라인으로 ‘여성 일자리 박람회’를 개최한다고 2일 밝혔다.

박람회는 경력단절 여성 등의 일자리 정보제공과 취업연계 지원을 목적으로 열린다.

올해는 한국유나이티드제약, 세종요양병원, 포세듀, 우리누리, ㈜제이앤파트너스 등 기업 20여 곳이 참여해 채용 상담을 진행할 예정이다.

기업은 박람회 전용 홈페이지 ‘세종시여성일자리박람회’에서 구인정보를 등록할 수 있고 구직 희망자는 채용정보를 확인해 희망기업에 입사 지원하면 된다.

박람회에선 이력서·자기소개서 코칭, 이력서 사진보정, 인공지능 인성검사, 취업특강, 기업 컨설팅 등 각종 부대행사도 열려 다양한 취업지원 서비스를 제공한다.

박람회 참여는 여성 누구나 무료로 참여할 수 있다. 기타 자세한 내용은 세종여성일하기센터를 통해 안내받을 수 있다.

오정섭 시 여성가족과장은 “여성일자리 박람회가 기업과 여성 인재가 만날 수 있는 장이 되길 바란다”며 ”시는 박람회를 통해 기업은 능력 있는 지역인재를 채용하고 여성은 우수 기업체에 취업할 수 있게 지원을 아끼지 않겠다“고 말했다.

