대한항공, 은퇴 항공기 활용한 친환경 상품 선봬

대한항공은 '하늘의 여왕'으로 불리는 보잉 747-400 항공기 자재로 만든 네임택과 골프 볼마커를 출시했다고 2일 밝혔다.

대한항공이 은퇴한 항공기를 활용해 친환경 마일리지 상품을 제작·출시한 것은 이번이 두 번째다. 지난 1월 보잉 777 항공기의 폐 자재로 네임택을 출시해 큰 인기를 끈 바 있다.

이번에 출시한 네임택과 볼마커는 HL7461의 보잉 747-400 항공기를 해체시키는 과정에서 나온 자재를 활용해 제작됐다.

HL7461은 대한항공이 글로벌 항공사로 성장하는 데 핵심 역할을 했던 보잉 747-400 여객기 중 마지막 보유 항공기다. HL7461은 지난 1997년 도입해 23년 동안 전 세계의 하늘을 누비다가 지난 2020년 2월 발리~인천 비행을 끝으로 은퇴했다.

대한항공 보잉 747-400 마지막 여객기의 추억을 담은 네임택과 볼마커는 항공기 동체 표면을 잘라내어 제작, 사용된 동체 부분에 따라 색상과 디자인이 각기 다르다. 두 제품에는 'B747-400' 레터링과 함께 항공기 일련번호인 HL7461가 새겨져 있으며 고유 번호가 각인돼 있어 희소 가치를 더한다.

대한항공은 이번에 출시된 네임택과 볼마커를 마일리지로 판매한다. 상품은 대한항공 홈페이지 스카이패스 코너의 '마일리지몰'에서 구입할 수 있다.

한편 대한항공은 이와는 별도로 친환경 업사이클링 브랜드 'project 1907'과의 콜라보로 폐 페트병을 재활용한 플라텍스(Platex) 원단으로 만든 백팩, 에코 숄더백, 파우치 등의 상품을 마일리지몰에 출시했다.

대한항공은 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 스카이패스 회원의 마일리지 사용과 연계해 친환경에 기여할 수 있는 다양한 방안을 마련하는 한편, 고객들이 마일리지를 보다 편리하게 활용할 수 있도록 마일리지 사용처를 지속적으로 확대해나갈 예정"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr