파미셀은 써모 피셔 사이언티픽과 의약중간체 뉴클레오시드(Nucleoside) 공급계약을 체결했다고 2일 공시했다. 계약금액은 89억5920만원으로 이는 2020년 매출 대비 23.73%에 해당하는 규모이다. 계약기간은 2022년 8월19일까지다.

