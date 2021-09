금융위, 제4회 핀테크 아이디어 공모전 개최…총상금 1억원

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회와 한국핀테크지원센터는 새로운 핀테크 사업모델 발굴 및 창업 장려 등을 위해 '제4회 핀테크 아이디어 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

참여를 원하는 팀은 다음 달 7일까지 핀테크포털 홈페이지에서 신청서 양식을 받아 작성 후 이메일로 제출하면 된다. 서류심사 결과는 다음 달 25일 발표된다.

16개 내외의 수상팀에게는 총 1억원 규모의 상금과 함께 사업공간·컨설팅·멘토링 등 핀테크 창업지원과 관련한 다양한 특전이 제공된다. 장려상(10개팀)을 제외한 6개 팀이 발표를 진행한 뒤 1개팀이 대상으로 선정된다.

주제는 ▲금융회사-핀테크, 핀테크-다른 산업분야의 융합 및 협업 관련 아이디어 ▲인증, 금융보안, 관련 솔루션 등 핀테크 보안 기술 분야 아이디어 ▲지급결제, 자산관리 등 분야별 새로운 사업모델 관련 아이디어 ▲인공지능(AI), 블록체인, 클라우드, 빅데이터 등 신기술 활용 관련 아이디어 등이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr