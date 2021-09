듀폰코리아, 신동만 대표이사 취임

[아시아경제 황윤주 기자] 신동만 듀폰 모빌리티 & 머터리얼 (Mobility & Materials) 그룹 기능성 재료 사업부 아시아태평양지역 영업 총괄(부사장)이 듀폰코리아 대표이사로 선임됐다.

듀폰코리아는 신 부사장이 듀폰코리아의 대표이사로 취임했다고 2일 밝혔다.

신 대표이사는 지난 25년간 실리콘을 기반으로 한 산업재 및 소비재 분야에서 다양한 역할을 맡아 비즈니스 성장에 기여해왔다. 대표이사 취임과 함께 2019년부터 현재 맡고 있는 아시아 태평양지역 산업재 및 소비재 시장, 전기 및 전자 시장 영업 총괄직과 대리점 영업 총괄직도 겸하게 된다.

그는 듀폰 합류 전 다우케미칼의 기능성 실리콘 사업부에서 아시아 태평양 지역 영업총괄로서 자이아미터®(XIAMETER®) 브랜드 비즈니스의 성장을 견인했다. 다우케미칼 기능성 실리콘사업부의 주요 실리콘 제품인 실록산, 폴리머, 실란트, 고무 및 실란 제품의 각 지역 시장 개발과 주요 고객관리 등 영업 팀을 성공적으로 이끌었다.

신 대표이사는 서울대학교에서 화학공학 학사학위를 취득했고 같은 대학교 대학원에서 MBA학위를 수료했다. 그는 1999년 다우코닝에 입사해 생산엔지니어를 시작으로 6시그마 블랙벨트, 생산공정엔지니어링, 신제품개발 등 기술분야를 거쳐, 건축산업영업팀으로 이동해 영업활동을 시작했다. 이후 한국 영업팀장, 아시아 태평양 제품 매니저, 아시아 태평양 영업총괄 매니저 등 영업 및 비즈니스 분야에서 다양한 리더십 경력을 쌓았다. 그가 맡았던 주요 시장은 자동차, 전기, 전자, 산업용 및 소비재, 건축, 화학제조 분야 등이다. 그는 다우코닝 입사 전에 한화 화학부문에서 4년간 생산 및 공정 엔지니어로도 근무했다.

