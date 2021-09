웅진식품, '장쾌삼 추석 선물세트' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 웅진식품은 추석을 맞아 자사 홍삼 브랜드인 장쾌삼 선물세트를 선보인다고 2일 밝혔다.

장쾌삼은 1976년 출시된 웅진식품의 발효홍삼, 인홍삼 제품 브랜드다. 100% 국산 인삼과 홍삼만을 사용하고 있으며 웅진식품 중앙연구소의 기술과 노하우를 적용한 고품질의 제품들을 선보이고 있다.

대표 제품인 ‘장쾌삼 홍삼력 골드’는 6년근 홍삼 농축액과 귀한 전통소재인 벌꿀, 천궁, 당귀, 계피, 영지 등을 더한 제품이다. 파우치 형식의 70㎖ 30포 구성이다.

베스트셀러 ‘장쾌삼 발효홍삼 력’은 홍삼 농축액과 6년근 홍삼을 발효시켜 유용한 성분의 체내 흡수를 돕는 발효홍삼이 함유된 제품이다. 부담없이 음용할 수 있는 85㎖ 용량에 유리병 구성으로 고급스러움을 더했다.

‘장쾌삼 홍삼정 스틱’은 엄선된 100% 국산 6년근 홍삼 농축액을 사용한 건강기능식품으로, 물 타지 않아 더욱 진한 맛이 특징이다. 홍삼의 대표 유효성분 진세노사이드(사포닌)를 5.5㎎ 함유해, 면역력, 피로개선, 항산화 등에 도움을 줄 수 있다.

웅진식품의 장쾌삼 선물세트는 온라인 유통 채널과 전국 편의점, 소매점 그리고 농협 등에서 구입할 수 있다.

웅진식품 관계자는 “합리적인 가격과 다양한 구성으로 마련된 장쾌삼 추석 선물세트와 함께 건강한 추석 보내시길 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr