롯데마트, 추석 주류 선물세트 매출 190.6% 증가

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 올해 추석 선물세트 사전 예약 동안 주류 선물세트 매출이 전년 대비 190.6% 증가했다고 2일 밝혔다.

롯데마트에 따르면 위스키와 와인 선물세트는 각각 157.6%, 210.6% 늘었다. 이는 최근 코로나19 확산으로 혼술 트렌드가 확산되면서 선물세트 매출에도 영향을 미친 것으로 분석된다.

특히 100% 보리만을 원재료로 사용한 싱글몰트 위스키 매출은 764.5%, 옥수수를 주재료로 미국 내에서 생산된 강렬한 맛의 버번 위스키 선물세트는 346.7% 증가했다. 롯데마트는 카발란 디스틸러리 셀렉트, 발베니 14년 캐러비안 캐스크, 글렌리벳 12년의 싱글몰트 위스키 세트와 와인드터키 81과 같은 버번 위스키 선물세트 등을 다양하게 준비했다.

와인의 경우 5만원에서 10만원 가격대의 선물세트 매출이 209.8% 증가했다. 이에 해당 금액대의 와인인 미국산 텍스트북 세트·덕혼 디코이 세트와 프랑스산 내츄럴 와인 세트, 이탈리아산 돈나푸가타 세트 등 차별화된 세트를 선보였다.

롯데마트 관계자는 “코로나 19로 주류 소비에 대한 고객들의 수요가 변화하고 있다”며 “급변하는 주류 시장 트렌드에 맞춰 고객이 원하는 주류를 쉽게 구입할 수 있도록 상품을 준비할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr