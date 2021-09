HMM 선원들, 이틀 간 선상시위 진행…"초과수당·휴식 보장해야"

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,652,166 전일가 42,000 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정HMM 노사, 1일 막판 협상 진행…파업 분수령HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려 close 선원들이 1일 저녁부터 이틀 동안 선상 시위를 진행한다고 밝혔다.

HMM 해원연합노조(해상노조)에 따르면 선원들은 노사 협상 결과와 상관 없이 이날 오후 8시부터 자정까지, 2일 오전 10시부터 오후 6시까지 두 차례 걸쳐 선상시위를 벌이기로 했다.

이들은 선원법 상 모든 쟁의행위가 막혀있어 선상 시위를 선택했다고 설명했다. 내일까지 진행되는 시위를 통해 선원들의 고충과 노고를 알릴 수 있는 행동을 모두 보여준다는 방침이다.

우선 이날 자정에 부산항에 정박해있는 모든 HMM 선박에서 기적 및 뱃고동을 울린다. 뱃고동은 선상에서 장음이라고 표현하는 15초 동안 지속된다. 전국해운노동조합협의회 소속 선박도 동참한다. 회원으로 등록돼 있는 선사는 대한해운, SK해운, H-LINE해운, HMM, 고려해운 등이다.

선원들은 “선원은 노예가 아니다”, “선원은 기계가 아니다”, “선원도 사람이다”, “선원도 국민이다” 등 구호를 함께 외칠 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr